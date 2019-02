Como assistir aos jogos de Santos e Fluminense na Copa Sul-Americana

Fluminense e Santos entram em campo nesta terça-feira, 26, pela Copa Sul-Americana. O time carioca estreia na competição recebendo o Antofagasta, do Chile, pela primeira fase, às 21h30, no Maracanã. Já os paulistas lutam pela vaga no Pacaembu fechado ao público, contra o River Plate do Uruguai, às 19h15, após empatar sem gols na primeira partida da primeira fase. Ambas partidas serão transmitidas pelos canais da DAZN no Youtube e no Facebook.

Sem seu principal reforço, Paulo Henrique Ganso, e o volante Allan, não inscritos no torneio, o Fluminense terá o retorno do volante Airton e o atacante Luciano, que não participaram do jogo na última sexta, 22, contra o Bangu.

O adversário Antofagasta fará sua estreia em competições internacionais oficiais em 52 anos de existência. Comandado por Gerardo Ameli, o clube não sabe se vai poder contar com seu principal jogador. Sem estar 100% fisicamente, o atacante venezuelano Eduardo Bello é dúvida. A delegação do clube chileno desembarcou no Rio de Janeiro no último domingo.

Em cinco participações na Copa Sul-Americana, o Santos tenta passar pela primeira vez por um adversário de fora do Brasil. Punido pela Conmebol por causa dos episódios ocorridos na eliminação da Libertadores do ano passado, contra o Independiente, no mesmo Pacaembu, o Santos terá de atuar com portões fechados.

Contra estrangeiros, o Santos foi eliminado em 2003 para Cienciano (Peruno) e em 2006 para o San Lorenzo (Argentina). Em 2005 e 2010, duas eliminações para clubes brasileiros: Fluminense e Avaí.

No Santos, o meia peruano Christian Cueva e o atacante Rodrygo estão suspensos e não podem atuar nesta terça, assim como o volante Jean Lucas, recém-contratado junto ao Flamengo, que não foi inscrito para esta fase da competição. Sem eles, Yeferson Soteldo deve ganhar nova chance e compor dupla de ataque com Derlis González.