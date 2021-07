Como assistir aos jogos de Palmeiras e Flamengo pela Libertadores

Nesta tradicional quarta-feira, 14, de futebol, os dois últimos campeões da Libertadores começam sua jornada no mata-mata desta edição do torneio. Para abrir a rodada do dia, às 19h15, o atual campeão Palmeiras enfrenta o Universidad Católica, no Chile. Fora de casa, o time brasileiro, que vive boa fase, pode encaminhar a classificação já no primeiro jogo das oitavas de final. O torcedor do alviverde poderá acompanhar a partida na Conmebol TV, via pay-per-view.

Em sequência, às 21h30, o Flamengo enfrenta, na Argentina, o Defensa y Justicia. Na estreia do treinador Renato Gaúcho, o rubro-negro contará com Gabigol, que volta da Copa América. Ainda invicto na competição, o clube carioca é favorito para avançar para as quartas de final. A partida será transmitida pelo canal pago Fox Sports.

Ainda por competições continentais, o Red Bull Bragantino enfrenta o Independiente del Valle pela Copa Sul-americana. Fora de casa, na altitude, o clube brasileiro espera manter a boa fase e buscar vaga na próxima fase. O torcedor poderá acompanhar na Conmebol TV.