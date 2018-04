Como assistir, ao vivo, a Palmeiras x Alianza Lima pela Libertadores

O Palmeiras recebe nesta terça-feira, às 21h30, o Alianza Lima, do Peru, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida acontece no intervalo entre as finais do Campeonato Paulista contra o Corinthians, e terá transmissão apenas pela TV fechada, no canal Fox Sports.

Após vencer o Corinthians em Itaquera no sábado, por 1 a 0, o Palmeiras tenta se manter com 100% de aproveitamento na Libertadores, após ter vencido o Junior Barranquilla na estreia por 3 a 0, na Colômbia. A final do Estadual, no próximo domingo, ainda é o foco de maior atenção nesta semana e faz da partida válida pela Libertadores, principal competição do time na temporada, ser secundária nesta semana.

“Sinceramente, não tem como esquecer o Corinthians. É uma final que temos para disputar”, disse nesta segunda-feira o meia Moisés.

A semana de jogos importantes vai levar o técnico Roger Machado a escalar o time de acordo com o desgaste dos atletas. No treino desta segunda-feira, quem foi titular na vitória por 1 a 0 no último sábado ficou apenas na academia. Antes do jogo desta terça, exames fisiológicos vão ajudar a apontar quem está em melhores condições para atuar.

(com Estadão Conteúdo)