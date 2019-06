Como assistir ao sorteio dos confrontos da Copa do Brasil nesta segunda

A CBF realiza o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil nesta segunda-feira, 10, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, a partir das 15h (de Brasília). Não há restrições para o sorteio, que será transmitido pelas redes sociais da CBF e pela CBF TV.

Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional e Palmeiras, todos da primeira divisão, participarão do sorteio, que pode definir clássicos regionais entre os clubes de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Logo após a definição dos confrontos, serão definidos, também por sorteio, os mandos de campo das quartas de final.

As partidas das quartas de final serão disputadas nos dias 10 e 17 de julho, logo após o término da Copa América de 2019, que acontece no Brasil.