Como assistir ao primeiro jogo do Botafogo na Copa do Brasil

O Botafogo estreia na primeira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 5. O Alvinegro vai até o interior do Rio Grande do Sul para enfrentar o Caxias, no Estádio Centenário. A partida acontece às 21h30 e terá transmissão da TV aberta pela Globo para o Rio de Janeiro, e do canal por assinatura SporTV 2.

Como é o visitante da noite, o Botafogo garante uma vaga na próxima fase e a premiação de 650 mil reais com um empate. O Caxias precisa vencer a partida para se classificar. O regulamento da primeira fase do torneio impede que a disputa seja decidida na cobrança de penalidades máximas.

As duas equipes vivem um bom momento. Os cariocas venceram seus últimos três jogos, inclusive o clássico contra o Vasco da Gama, e ainda estão vivos na busca por uma das duas vagas do grupo A para as semifinais da Taça Guanabara.

O Caxias é o líder do grupo B, o mesmo do Grêmio, adversário que já venceu esse ano, e estão classificados para as semifinais do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.