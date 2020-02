Como assistir ao jogo entre São Paulo e Novorizontino pelo Paulistão-2020

Se vencer nesta segunda-feira, o São Paulo será o único grande do Estado a permanecer invicto na disputa do Campeonato Paulista. A equipe do técnico Fernando Diniz enfrenta o Novorizontino, no Morumbi, às 20h (horário de Brasília), em busca da terceira vitória em quatro jogos e ampliar a vantagem na ponta do Grupo C. O jogo terá transmissão exclusiva pelo canal Premiere e você poderá seguir os principais lances do confronto no site de PLACAR.

Com a exceção do atacante Helinho, machucado, e da dupla Antony e Igor Gomes, com a seleção olímpica, o técnico Diniz poderá contar com seus principais jogadores. Alexandre Pato deve ser a referência na parte ofensiva. Já o Novorizontino também deve se apresentar com o mesmo time que empatou sem gols com o Red Bull Bragantino – a equipe soma os mesmo 7 pontos do São Paulo, atualmente em terceiro do Grupo B.