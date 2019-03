Como assistir ao clássico Real Madrid x Barcelona pelo Campeonato Espanhol

O Real Madrid enfrenta o Barcelona neste sábado, 2, a partir das 16h45 (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão do canal ESPN Brasil. O Real tenta se recuperar da derrota de 3 a 0 para o Barça, em casa, pela Copa do Rei, na última quarta.

A eliminação, com dois gols do atacante Luis Suárez e um contra, marcado pelo zagueiro Raphaël Varane, pressiona o Real Madrid, que pode passar a temporada sem conquistar títulos – está a 9 pontos dos rivais da Catalunha no Campeonato Espanhol e ainda precisa disputar as eliminatórias da Liga dos Campeões.

O Barcelona é soberano na atual temporada espanhola, está na final da Copa do Rei e lidera o campeonato nacional com 7 pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid. Em bom momento, busca vaga contra o Lyon nas oitavas da Liga dos Campeões.

O Barcelona tem retrospecto favorável no Santiago Bernabéu: nos últimos 10 anos, venceu 10 partidas, empatou três e perdeu apenas quatro para o Real Madrid.

Os números do confronto:

Espanhol – 177 jogos, com 72 vitórias do Real, 71 do Barça e 34 empates

Copa do Rei – 34 jogos, com 12 vitórias do Real, 15 do Barça e 7 empates

Supercopa da Espanha – 14 jogos, com 8 vitórias do Real, 4 do Barça e 2 empates

Liga dos Campeões – 8 jogos, com 3 vitórias do Real, duas do Barça e 3 empates

Copa da Liga Espanhola – 6 jogos, com 0 vitórias do Real, duas do Barça e 4 empates

Todas as competições – 238 jogos, com 95 vitórias do Real, 93 do Barça e 50 empates

(com Estadão Conteúdo)