Como assistir ao amistoso entre Brasil e Colômbia

A seleção brasileira enfrenta a Colômbia nesta sexta-feira, 6, a partir das 21h30, nos Estados Unidos, em amistoso da Data Fifa. A partida será transmitida na TV aberta pela Rede Globo e na fechada pelo canal SporTV.

O amistoso marca a volta de Neymar ao futebol, depois de três meses afastado para tratar lesão no tornozelo, responder acusação de estupro e agressão da modelo Najila Trindade, e negociar – sem sucesso – o retorno ao Barcelona. Sem o atacante do Paris Saint-Germain, a seleção brasileira conquistou o título da Copa América, mas o técnico Tite garantiu, na última quinta, que ele é ‘indispensável’ à equipe.

“O Neymar é indispensável, e 50% dos gols com o Neymar em campo são dele ou com assistência dele. Ele é Top 3 do mundo para mim”, elogiou.

O único desfalque do treinador da seleção brasileira para escalar a equipe é o goleiro Alisson. O técnico Carlos Queiroz, da Colômbia, porém, não tem a mesma sorte, pois o meia James Rodríguez e o atacante Falcão Garcia, destaques do time, não poderão participar do confronto.

Confira as prováveis escalações das equipes

Brasil:

Goleiro: Ederson;

Defensores: Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro;

Meias: Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho e Firmino;

Atacantes: Richarlison e Neymar

Colômbia:

Goleiro: David Ospina;

Defensores: Stefan Medina, Davinson Sánchez, Yerry Mina e William Tesillo;

Meias: Wilmar Barrios, Matheus Uribe e Juan Cuadrado;

Atacantes: Luis Muriel, Duvan Zapata e Luis Díaz