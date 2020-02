Como assistir a Vasco x Oriente Petrolero-BOL pela Copa Sul-Americana

O Vasco enfrenta o Oriente Petrolero-BOL nesta quarta-feira 5, a partir das 21h30 (de Brasília), em São Januário, em jogo válido pela primeira fase da Copa Sul-Americana. Sem transmissão na TV, a estreia do clube carioca na competição será exibida pela plataforma de streaming DAZN.

A vantagem de jogar em casa pode ser revertida antes do apito final, pois a torcida vascaína está irritada com o clube, que tem dificuldades para pagar o salário dos jogadores e ainda não conseguiu ter bons resultados no ano. A relação entre os torcedores e o técnico Abel Braga também não é das melhores desde a derrota para o time Sub-20 do Flamengo, quando Abel disse que o jogo “foi lindo”.

Pressionado após a eliminação na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, no último domingo, o técnico Abel Braga tem apenas uma boa notícia: o retorno do lateral-direito Yago Pikachu, recuperado de dores na panturrilha.

Confira as prováveis escalações das equipes:

Vasco

Goleiro: Fernando Miguel

Defensores: Yago Pikachu, Werley, Leandro Castán e Henrique

Meias: Raul e Bruno Gomes

Atacantes: Talles Magno, Marrony, Vinícius e Cano

Oriente Petrolero-BOL

Goleiro: Romel Quiñones

Defensores: Widen Saucedo, Gustavo Olguin, Daniel Franco e Alan Mercado

Meias: Norberto Palmieri, Daniel Rojas, Matheo Zoch e Óscar Salinas

Atacantes: Juan Gutiérrez e Marcos Bueno