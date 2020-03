Como assistir a Vasco x ABC-RN pela Copa do Brasil

O Vasco enfrenta o ABC-RN nesta quinta-feira 5, a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será transmitida apenas na TV fechada, pelo canal SporTV. O site de PLACAR fará a descrição lance a lance.

O clube carioca não teve um bom início de ano e não vence há três jogos, totalizando Campeonato Carioca, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. No torneio nacional, o time do técnico Abel Braga eliminou o Altos-PI, após empate fora de casa. No torneio continental, o Vasco passou pelo Oriente Petrolero, com placar agregado de 2 a 1, após empate na Bolívia. No Carioca, a equipe amargou uma eliminação ainda na fase de grupos da Taça Guanabara, o primeiro turno da competição.

Para o jogo decisivo diante do ABC, o técnico Abel Braga não poderá contar com o atacante Talles Magno, o lateral-esquerdo Ramon e o zagueiro Breno, todos no departamento médico do clube. Francisco Diá, treinador do ABC, terá o desfalque importante do atacante Wallyson, que se recupera de lesão na tíbia.

Prováveis escalações

Vasco: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Werley, Leandro Castán e Henrique; Andrey, Raul e Guarín; Marrony, Ribamar e Germán Cano. Técnico: Abel Braga

ABC: Rafael; Pedro Costa, Joécio, Vinicius Leandro e Marlon; Felipe Manoel, Cedric, Jaílson, João Paulo e Berguinho; Paulo Sérgio. Técnico: Francisco Diá