Como assistir a Unión La Calera x Fluminense pela Sul-Americana

O Fluminense visita nesta terça-feira, 18, a partir das 19h15, o chileno Unión La Calera, no Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, em Valparaíso, Chile, em duelo que vale vaga na segunda rodada da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1, no Maracanã. A partida desta noite será transmitida exclusivamente pela plataforma de streaming DAZN e terá narração minuto a minuto no site PLACAR.

Clique aqui para acessar o DAZN e assistir ao jogo do Fluminense na Sul-Americana

O Unión La Calera tem a vantagem de poder empatar sem gols, já que marcou um gol no Rio de Janeiro. Novo empate em 1 a 1 leva o jogo para os pênaltis, enquanto uma vitória simples garante qualquer uma das equipes na próxima fase. O estádio do jogo foi inaugurado em 2019, com grama sintética e capacidade para pouco mais de 9.000 pessoas.