Como assistir a Uberlândia x Atlético na abertura do Campeonato Mineiro

Uberlândia e Atlético-MG abrem o Campeonato Mineiro 2020 nesta terça-feira, 21, a partir das 21h30, no Parque do Sabiá, no Triângulo Mineiro. O jogo, que marca a estreia do treinador venezuelano Rafael Dudamel pelo clube da capital, será transmitido em TV fechada, pelo canal Premiere para todo o Brasil, e pelo SporTV (exceto para Minas Gerais). O site de PLACAR fará a narração minuto a minuto.

Com uma equipe renovada – foram quatro reforços e 11 saídas –, o Atlético aparece como franco favorito ao título, em um ano em que o rival Cruzeiro, atual bicampeão, amarga uma crise depois de ser rebaixado à Série B do Brasileirão.

Dudamel realizou treinos fechados e deu poucas pistas sobre a escalação, mas já avisou que o goleiro Victor e o meia Cazares serão desfalques, o primeiro para aprimorar a forma física; a ausência do equatoriano será explicada apenas depois da partida. O volante Allan, que pertencia ao Liverpool e foi a principal contratação do time, deve começar o jogo desta terça como titular, assim como Hyoran, contratado junto ao Palmeiras.