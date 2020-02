Como assistir a Tottenham x RB Leipzig e Atalanta x Valencia

A primeira rodada das oitavas de final da Liga dos Campeões tem dois jogos nesta quarta-feira, 19: o atual vice-campeão Tottenham recebe o Red Bull Leipzig, em Londres, enquanto a estreante Atalanta encara o Valencia, em Milão. Os dois jogos começam às 17h (de Brasília) e terão transmissão nas plataformas do Esporte Interativo.

Tottenham e RB Leipzig será transmitido pelo aplicativo EI Plus e na página da emissora no Facebook. Atalanta x Valencia passará nas mesmas plataformas e também no canal a cabo TNT.

Tabela completa da Liga dos Campeões

Na última terça-feira 18, pela mesma fase, o Borussia Dortmund derrotou o PSG por 2 a 1, com dois gols da sensação Erling Haaland, e o Atlético de Madri superou o atual campeão Liverpool por 1 a 0 na capital espanhola.

Os outros quatro jogos das oitavas acontecem na próxima semana: Chelsea x Bayern de Munique e Napoli x Barcelona, dia 25, e Lyon x Juventus e Real Madrid x Manchester City, no dia 26.