Como assistir a Tottenham x Liverpool pela final da Champions League

O Tottenham enfrenta o Liverpool neste sábado, a partir das 16h (de Brasília), no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, pela final da Liga dos Campeões da Europa. O clássico será transmitido pelo Esporte Interativo no canal TNT, Facebook e aplicativo EI Plus.

A Champions League será decidida pela segunda vez na história por dois clubes ingleses – o Manchester United bateu o Chelsea em 2008 e ficou com o título. O clássico marca a dominância do futebol da Inglaterra na atual temporada europeia. As duas equipes modernizaram suas estruturas nos últimos anos e reforçaram seus elencos com jogadores de alto nível.

O Liverpool chega pela segunda vez seguida na decisão e tenta superar a fama de azarado de seu técnico, o alemão Jürgen Klopp, que perdeu as últimas seis finais que disputou na profissão. “Eu acho que há sorte e azar em finais e é verdade que não estivemos no lado com sorte nos últimos tempos. Mas não podemos mudar isso e acredito que se você trabalha para que a sorte chegue, às vezes ela chega. Não acho que tive uma carreira azarada… e ela também não acabou, ainda vou ter alguns anos mais”, disse o técnico, em coletiva.

Diferente do Liverpool, que tem cinco títulos da competição, o Tottenham fez história apenas chegando à final. A equipe de Londres, em seus mais de 100 anos de fundação, vive seu melhor momento e busca mais. “Queremos fazer história no futebol, e sabemos que é preciso vencer para alcançar. Uma final da Champions é sempre diferente de tudo a nível mental e de concentração. Temos de estar preparados, voltar a sentir a emoção de algumas semanas atrás. Com todo este estresse, devemos sentir segurança, jogar livres como quando éramos crianças. A chave é não pensar que há 1 bilhão de pessoas assistindo”, comentou o treinador Mauricio Pochettino.

A estratégia de Klopp e Pochettino, às vésperas da final, é a mesma: esconder o time que vai a campo no Wanda Metropolitano. O Liverpool conta com o retorno do atacante Roberto Firmino, mas ele não foi confirmado entre os titulares. No lado do Tottenham, o centroavante Harry Kane reforça a equipe, mas também não é certeza na escalação de Pochettino.

Confira a provável escalação das equipes

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil Van Dijk e Andrew Robertson; Fabinho, Jordan Henderson e James Milner; Sadio Mané, Mohamed Salah e Roberto Firmino.

Tottenham: Hugo Lloris, Kieran Trippier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen e Danny Rose; Victor Wanyama, Moussa Sissoko e Christian Eriksen; Dele Alli, Son Heung-min e Lucas Moura.