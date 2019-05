Como assistir a Tottenham x Ajax pela Liga dos Campeões

Começam nesta terça-feira, 30, as semifinais da Liga dos Campeões 2018/2019. A primeira partida será disputada em Londres, às 16 horas (de Brasília), entre Tottenham e Ajax, as duas surpresas do torneio. A partida será transmitida pelo canal de TV fechada TNT, pela página de Facebook do Esporte Interativo e pelo serviço de streaming Esporte Interativo Plus.

“Estou vivendo um sonho. Quando cheguei aqui há cinco anos, estar em uma semifinal (de Liga dos Campeões) com o Tottenham era um sonho. Quando você sonha, você deve sonhar com a lua. Você tem que ir ao infinito e além”, disse o treinador Maurício Pochettino, ao citar o lema de Buzz Lightyear, o astronauta de brinquedo personagem da série de filmes “Toy Story”.

Sem contar com dois destaques do time, o sul-coreano Heung-Min Son, suspenso, e o atacante inglês Harry Kane, lesionado, o treinador argentino disse estar confiante em uma vitória contra o surpreendente Ajax, que eliminou Real Madrid e Juventus nas rodadas anteriores. “Pensamos que podemos vencer o jogo. Chegamos até aqui graças ao nosso jogo coletivo. Estamos com poucas opções para escalar o time, mas temos muito otimismo.”

Sem grandes pretensões no início da Liga dos Campeões, mas agora com chances de conquistar o quinto título europeu, o Ajax apostou em jovens jogadores, como o brasileiro David Neres, para ter sucesso na temporada. O treinador Erik Ten Hag comentou sobre a ideia de ter um time mais jovem e admitiu que alguns dos jogadores vão sair na próxima janela de transferências, a partir de julho.

“Overmars (diretor de futebol) e eu fizemos uma análise no final da última temporada. Nossa conclusão foi que nos faltavam jogadores com 20 e poucos anos. O Ajax quer ser um time europeu de ponta, mas como a força financeira dos clubes nas ligas menores é cada vez mais fraca a cada ano, em comparação com os grandes países, tivemos que fazer as coisas de maneira diferente. Os principais jogadores vão sair. Hoje em dia é impossível manter um time como o nosso por muito tempo”, lamentou o técnico.

A partida decisiva por uma vaga na final acontece em Amsterdã na próxima quarta-feira, dia 8 de maio. O Ajax tenta chegar em sua sétima final do torneio (foi campeão em 70/71, 71/72, 72/73 e 94/95 e vice em 68/69 e 95/96), enquanto o Tottenham busca superar sua melhor campanha, como semifinalista na edição 61/62 da Liga dos Campeões.

(com Estadão Conteúdo)