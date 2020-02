Como assistir a Tolima x Internacional pela Pré-Libertadores

O Internacional visita o Deportes Tolima, da Colômbia, nesta terça-feira 18, a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Manuel Toro, pelo jogo de ida da terceira fase da Pré-Libertadores. A partida será transmitida no Brasil apenas na TV fechada, pelo canal Fox Sports.

O clube colorado tenta apagar a derrota em casa para o Grêmio, por 1 a 0, resultado que eliminou o Inter da semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Na Pré-Libertadores, porém, a equipe do treinador Eduardo Coudet passou com tranquilidade pela Universidad de Chile, com um empate fora de casa e uma vitória por 2 a 0 no Beira-Rio.

O Internacional terá o desfalque do meia Patrick, peça importante da equipe nos últimos anos. Por outro lado, Coudet poderá contar com o retorno do atacante William Pottker, recuperado de lesão na coxa. O lateral Moisés também embarcou com o elenco para a Colômbia, apesar de ter sentido o tornozelo-esquerdo no clássico.

Confira as prováveis escalações das equipes:

Tolima-COL

Goleiro: Montero

Defensores: Vásquez, Julián Quiñones, Mosquera e Banguero

Meias: Henao, Gordillo, Campaz, Cataño e Andrey Quiñones

Atacante: Rojas

Internacional

Goleiro: Marcelo Lomba

Defensores: Rodinei, Bruno Fuchs, Victor Cuesta e Moisés

Meias: Musto, Rodrigo Lindoso, Edenílson e Boschilia

Atacantes: D’Alessandro e Paolo Guerrero