Como assistir a Tigre x Palmeiras pela Copa Libertadores

O Palmeiras estreia na Copa Libertadores nesta quarta-feira, 4, diante do Tigre, da Argentina, no estádio Jose Dellagiovanna, na grande Buenos Aires, a partir das 19h15 (horário de Brasília). O jogo válido pelo Grupo B terá transmissão do Fox Sports, em TV fechada, e descrição lance a lance no site de PLACAR.

Tabela completa da Copa Libertadores 2020

O Tigre está atualmente na segunda divisão argentina, mas conquistou vaga na Libertadores ao vencer uma competição inédita, a Copa da Superliga da Argentina do ano passado. É a segunda vez que o modesto clube argentino disputa a competição; na primeira, em 2013, também dirigido pelo ex-jogador Nestor Gorosito, Tigre e Palmeiras caíram na mesma chave com uma vitória em casa para cada lado.

O Palmeiras, por sua vez, joga a Libertadores pela 20ª vez e quinta consecutiva e, apesar de não manter um discurso de “obsessão” pelo bi como em anos anteriores, aparece como um dos candidatos mais fortes ao título. Agora dirigido por Vanderlei Luxemburgo, o time deve fazer mudanças para o jogo na Argentina. Ramires e Rony entram nas vagas de Zé Rafael e Raphael Veiga.

Prováveis escalações:

Tigre: Marinelli; Acuña, Alcoba, Moiraghi e Lucas Rodríguez; Prediger, Ortiz, Cavallaro e Diego Morales; Dening e Carlos Luna (Larrondo). Técnico: Néstor Gorosito

Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña; Bruno Henrique, Ramires e Dudu; Rony, Willian e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo