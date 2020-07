Como assistir a São Paulo x Mirassol pelo Campeonato Paulista

São Paulo e Mirassol abrem nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbi, a fase de quartas de final do Campeonato Paulista de 2020. A vaga na semifinal será definida em jogo único e, em caso de empate, a decisão vai para a cobranças de pênaltis. O jogo será transmitido por exclusividade pelo canal a cabo Premiere.

Assim como todos os demais jogos do Estadual, o jogo no Morumbi será com portões fechados, obedecendo as normas do protocolo para proteger todos os envolvidos da pandemia de coronavírus. A partir desta fase, o árbitro assistente de vídeo (VAR, na sigla em inglês) auxiliará o juiz principal.

Depois de poupar quase todos os titulares na última rodada, na vitória sobre o Guarani, o São Paulo terá força máxima no duelo decisivo. Vitor Bueno, Pablo e Alexandre Pato são as esperanças de gol. O time dirigido por Fernando Diniz, que não conquista o Estadual há 15 anos, se classificou para os mata-matas com a terceira melhor campanha da primeira fase, com 21 pontos, atrás apenas de Red Bull Bragantino e Palmeiras).

Já o Mirassol, segundo do grupo do São Paulo com 17 pontos e dono da sexta melhor campanha no geral, começou bem o campeonato, mas foi desmontado pela paralisação em função da Covid-19: 18 jogadores deixaram o elenco e o time não marcou nenhum gol nos dois jogos após o retorno do campeonato.

Prováveis escalações:

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno, Pato e Pablo. Técnico: Fernando Diniz

Mirassol: Kewin; Daniel Borges, Tiago Alves, Reniê, Danilo Boza; Alison Silva, Du, Juninho, Kauan; Bruno Motta, Netto. Técnico: Ricardo Catalá.