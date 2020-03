Como assistir a São Paulo x LDU pela Copa Libertadores da América

O São Paulo fará apenas a segunda partida nesta edição da Copa Libertadores da América, mas o jogo desta quarta-feira já terá importância de mata-mata. O Tricolor paulista receberá às 21h30, no Morumbi, os equatorianos da LDU, precisando marcar seus primeiros pontos no Grupo D. O time de Quito surpreendeu fazendo 3 a 0 no River Plate (reserva, diga-se) e lidera a chave. O confronto desta noite terá transmissão da Rede Globo (apenas para São Paulo) e os leitores de VEJA e PLACAR poderão acompanhar todos os lances ao vivo em nosso site.

Depois de poupar todos os titulares (com exceção do goleiro Tiago Volpi) na derrota para o Botafogo de Ribeirão Preto, no último domingo, o técnico Fernando Diniz poderá contar com força total na partida que pode ajudar a garantir uma tranquilidade em uma dura sequência de jogos: depois da LDU, o São Paulo encarará o Santos pelo Campeonato Paulista no sábado, às 19h, e terá o vice-campeão da América River Plate na próxima terça 17, às 21h30 – a sorte é que todas as partidas serão realizadas no Morumbi.

Em relação ao time que enfrentou o Binacional na estreia, Diniz deve promover a volta de Antony ao time titular e de Juanfran, que não jogou na altitude do Peru. Do lado equatoriano, a única baixa é o lateral-direito Perlaza, que nem viajou para o Brasil por uma proibição legal – ele tem pendências referentes à pensão alimentícia com a Justiça e não pode deixar o país. Devem ser titulares o experiente volante Antonio Valencia, ex-Manchester United, e o ex-meia corintiano Junior Sornoza.

Times prováveis de São Paulo x LDU:

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Vítor Bueno (Pablo), Alexandre Pato e Antony. Técnico: Fernando Diniz

LDU QUITO: Gabbarini; Quintero, Guerra, Rodríguez e Ayala; Antonio Valencia, Villarruel, Sornoza, Marcos Caicedo, Zunino, Cristian Borja. Técnico: Pablo Repetto