Como assistir a São Paulo x Corinthians pelo Campeonato Paulista

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado, a partir das 19h, pela sexta rodada do Campeonato Paulista no estádio do Morumbi. O jogo terá transmissão exclusiva do canal Premiere, via pay-per-view. O site de PLACAR fará a narração minuto a minuto.

Os dois times entram no Majestoso sob pressão, sobretudo o Corinthians, que no meio da semana foi eliminado pelo Guaraní do Paraguai, em Itaquera, na fase preliminar da Copa Libertadores.

O atual tricampeão é o segundo colocado do Grupo D, com sete pontos, um a menos que o Guarani. O São Paulo, por sua vez, é terceiro do Grupo C com oito pontos, um a menos que Inter de Limeira e Mirassol.

Prováveis escalações:

São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes (Igor Gomes); Vítor Bueno, Pablo (Antony) e Alexandre Pato. Técnico: Fernando Diniz

Corinthians: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sidcley; Camacho e Cantillo; Yony González (Vagner Love), Luan e Pedrinho; Boselli. Técnico: Tiago Nunes