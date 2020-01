Como assistir a Santos x Red Bull Bragantino pelo Campeonato Paulista

Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira, 23, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, na rodada inaugural do Campeonato Paulista 2020. O duelo entre o vice-campeão da Série A e do campeão da segunda divisão do Brasileirão terá transmissão exclusiva do canal Premiere, via pay-per-view.

O jogo desta quinta marca a estreia do técnico português Jesualdo Ferreira, que não terá à disposição os zagueiros Lucas Veríssimo e Felipe Aguilar, lesionados, e o atacante Soteldo, que disputa o Pré-Olímpico pela seleção da Venezuela.

Já o time de Bragança, rebatizado e turbinado economicamente pela parceria com a multinacional de bebidas energéticas, terá um problema no banco de reservas: o time ainda não contratou um novo treinador depois da saída de Antônio Carlos Zago e será dirigido pelo interino Vinícius Munhoz.

O Santos está no Grupo A do Campeonato Paulista, ao lado de Água Santa, Oeste e Ponte Preta. O Red Bull Bragantino aparece no Grupo D, com Corinthians, Guarani e Ferroviária como adversários. Os dois melhores de cada chave avançam às quartas de final.

Prováveis escalações:

Santos: ​Everson; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Eduardo Sasha e Kaio Jorge. Treinador: Jesualdo Ferreira

Red Bull Bragantino: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz e Ligger e Edimar; Uillian Correia, Pedro Naressi, Claudinho e Thonny Anderson; Artur e Ytalo (Alerrandro). Treinador interino: Vinícius Munhoz