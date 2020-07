Como assistir a Santos x Ponte Preta pelo Campeonato Paulista

Santos e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista de 2020. A vaga na semifinal será definida em jogo único e, em caso de empate, a decisão vai para a cobranças de pênaltis. O jogo terá transmissão apenas em TV fechada, por SporTV e Premiere.

Assim como todos os demais jogos do Estadual, o jogo em Santos será com portões fechados, obedecendo as normas do protocolo para proteger todos os envolvidos da pandemia de coronavírus. A partir desta fase, o árbitro assistente de vídeo (VAR, na sigla em inglês) auxiliará o juiz principal. Na última quarta 29, Mirassol e Palmeiras garantiram vaga nas semifinais.

O Santos é o mandante por ter se classificado em primeiro do Grupo A, com 16 pontos, mas ainda não venceu após a retomada do futebol: empatou com o Santo André e perdeu para o Novorizontino. Já o time de Campinas bateu Novorizontino e Mirassol) e conseguiu improvável classificação, com 13 pontos.

O Santos do técnico português Jesualdo Ferreira terá o retorno do uruguaio Carlos Sánchez, suspenso diante do Novorizontino, e o desfalque de Uribe, expulso na última rodada, além de Raniel, machucado. A Ponte terá o retorno do veterano Roger, artilheiro do time no Estadual com quatro gols, desfalque nos últimos jogos por suspensão. Continua após a publicidade