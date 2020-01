Como assistir a Santos x Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista

O Santos enfrenta a Inter de Limeira nesta quinta-feira 30, a partir das 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A partida será transmitida apenas em pay-per-view, no canal Premiere FC.

O confronto marca o reencontro entre a equipe santista e seu ex-jogador e técnico interino Elano, agora no comando da Inter de Limeira. O Santos ainda tenta, à maneira do treinador português Jesualdo Ferreira, recuperar o bom desempenho que teve na última temporada, quando terminou o Brasileirão na segunda colocação.

Para o jogo, Jesualdo ainda não poderá contar com jogadores importantes, pois Marinho, Lucas Veríssimo, Arthur Gomes, Aguilar e Madson estão entregues ao departamento médico. O meia Soteldo, destaque no ano passado, defende a seleção venezuelana no torneio Pré-Olímpico. O técnico Elano, por sua vez, não terá problemas para escalar seus titulares.

Confira as prováveis escalações das equipes:

Santos

Publicidade

Goleiro: Éverson

Defensores: Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan

Meias: Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Derlis González

Atacantes: Raniel e Eduardo Sasha

Inter de Limeira

Goleiro: Rafael Pin

Defensores: Roger Bernardo, Oliveira, João Victor e Daniel Vançan

Meias: Marquinhos, Matheus Neris, Geovane e Thomaz

Atacantes: Airton Moisés e Lucas Braga