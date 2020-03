Como assistir a Santos x Delfín pela Libertadores

O Santos faz a sua segunda partida na Libertadores nesta terça-feira 10, diante do equatoriano Delfín, na Vila Belmiro, pela segunda rodada da competição continental. A partida acontece às 19h15, horário de Brasília, na Vila Belmiro, e terá a transmissão pelo canal por assinatura SporTV.

A estreia foi a melhor possível para a equipe do português Jesualdo Ferreira. Venceu um adversário direto pela classificação para a segunda fase, os argentinos do Defensa y Justicia, por 2 a 1, de virada, e viu os equatorianos empatarem com o Olímpia. Uma nova vitória nesta terça-feira coloca o Peixe muito próximo da vaga no mata-mata.

O jogo contra o Delfín será com portões fechados, por conta de uma punição recebida pelo Santos na partida em que foi eliminado da Libertadores há dois anos, no empate por 0 a 0 contra o Independiente, da Argentina, no Pacaembu.

Prováveis escalações

Santos: ​Éverson; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Evandro (Jobson) e Carlos Sánchez; Yuri Alberto, Soteldo e Sasha.

Delfin: ​Baroja; González, Cangá, Ale e Nazareno; Noboa, Calderón, Alaníz, Rojas e Cifuente; Garcés.