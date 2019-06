Como assistir a Santos x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro

Santos e Corinthians se enfrentam na noite desta quarta-feira, 12, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da Copa América. Disputada na Vila Belmiro, a partida terá transmissão da TV aberta pela Rede Globo, no estado de São Paulo, e pelo sistema pay-per-view, pelo canal Premiere, para todo o Brasil.

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Santos recebe o Corinthians, que não sofre gols há quatro partidas no torneio, e busca melhorar a 10ª colocação, que ocupa atualmente. A partida acontece na Vila Belmiro, que não recebe o clássico desde setembro de 2017. Naquela ocasião, o Santos venceu por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, o time mandou os clássicos no Pacaembu.

Se vencer, o Corinthians, atual 10º colocado, mas com um jogo a menos, poderá sair para a pausa da Copa América perto da zona de classificação à Copa Libertadores. Carille não confirmou a escalação. A única revelação foi a presença do zagueiro uruguaio Bruno Méndez na lateral direita – Fagner está na seleção e Michel Macedo machucado. Outra dúvida é no ataque. Se Vagner Love continuar fora, Gustavo será o titular.

Do outro lado do clássico, o Santos tem 17 pontos, está dois atrás do líder Palmeiras (que não tem o triunfo sobre o Botafogo contabilizado) e vem em uma sequência de duas vitórias no Brasileirão, contra Ceará e Atlético-MG. O problema é que o time sofreu uma derrota no meio desses dois jogos, em casa, para o próprio Atlético-MG pela Copa do Brasil, o que causou a eliminação do torneio e provocou protestos da torcida.

O time não poderá contar com Lucas Veríssimo, suspenso, nem o atacante Rodrygo, com a seleção olímpica do Brasil, e o paraguaio Derlis González e o peruano Cueva, que estão com suas seleções para a disputa da Copa América. O venezuelano Soteldo, convocado para o lugar de Peñaranda, lesionado, vai jogar antes de se apresentar à sua seleção.

(com Estadão Conteúdo)