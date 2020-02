Como assistir a Santos x Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista

O Santos enfrenta o Botafogo-SP nesta segunda-feira, 10, a partir das 20h (de Brasília), no estádio da Vila Belmiro, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. A federação paulista confirmou a realização da partida, pois a cidade de Santos não foi tão afetada pelas fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo. O jogo será transmitido apenas na TV fechada pelo canal SporTV e você poderá acompanhar a descrição dos lances da partida ao vivo no site de PLACAR.

O Santos lidera o Grupo A, com sete pontos, e entra em campo nesta segunda para tentar ampliar a diferença para a Ponte Preta, que tem seis. O clube treinado pelo técnico Jesualdo Ferreira tenta repetir o bom desempenho da última temporada, mas ainda encontra dificuldades no início de trabalho do comandante português. O Botafogo, por sua vez, ainda não venceu na competição e ocupa a última colocação do Grupo B, com apenas um ponto.

Para o jogo, a equipe santista terá o retorno dos meias Yeferson Soteldo, que estava no Pré-Olímpico, e Carlos Sánchez, poupado na última rodada. Jesualdo, porém, continua impossibilitado de escalar o que tem de melhor e novamente não poderá contar com o lateral Madson, o atacante Arthur Gomes, o meia Marinho, e os zagueiros Lucas Veríssimo e Felipe Aguilar, todos no departamento médico.