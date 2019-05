Como assistir a Sampaio Correa x Palmeiras pela Copa do Brasil

O Sampaio Correa recebe o Palmeiras, nesta quarta-feira, 22, às 19h15 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no estádio Castelão, em São Luís (MA). A partida terá transmissão ao vivo pela TV fechada, no SporTV, e pelo Premiere. O encontro de volta entre as equipes está marcado para a quinta-feira da próxima semana, 30, no Allianz Parque.

As equipes se enfrentaram pela mesma competição em 2015, pela segunda fase, e o Palmeiras levou a melhor após empatar por 1 a 1 na ida e vencer por 5 a 1 em São Paulo. O Palmeiras está sem perder nos últimos 27 jogos no Campeonato Brasileiro.

Para iniciar a jornada de oito partidas em busca do título, o Palmeiras de Felipão deve ter em campo uma formação modificada. Como o clube está preocupado com o desgaste dos jogadores, decidiu diminuir a sequência de viagens. Depois da partida em São Luís, em vez do elenco retornar a São Paulo, embarca diretamente para Brasília, onde no sábado enfrentará o Botafogo, pelo Brasileirão.

(Com Estadão Conteúdo)