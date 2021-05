A tradicional quarta-feira de futebol reserva emoções de sobra para torcedores e apaixonados pelo esporte. Durante a tarde, às 15h45, a Juventus encara o Sassuolo, enquanto, no mesmo horário, o Milan enfrenta o Torino. A três rodadas do fim do Campeonato Italiano, as tradicionais equipes brigam pela última vaga para disputar a próxima Liga dos Campeões.

Pouco depois da bola começar a rolar na Itália, o Paris Saint-Germain inicia, às 16h, o duelo com o Montpellier para tentar seguir vivo na Copa da França. A equipe foi recentemente eliminada da Champions e tem na competição local uma das chances de título na temporada. O confronto põe frente a frente os brasileiros Neymar e Vitorino Hilton, 43 anos, jogador mais velho em atividade nos grandes centros na Europa.

Ainda haverá um importante jogo na Espanha, que pode encaminhar o título ao Atletico de Madrid. O time de Simeone enfrenta a Real Sociedad, também às 16h. Mais tarde, acontecem os jogos da Libertadores, com destaque para os brasileiros: o São Paulo enfrenta o Rentistas, no Uruguai, podendo já confirmar de forma antecipada a classificação à 2ª fase, enquanto o Fluminense recebe o Independiente Santa Fé, no Maracanã.

Ceará e Atlético-GO, por sua vez, têm compromissos pela Copa Sul-Americana, enquanto Mirassol e Guarani decidem o segundo semifinalista do Paulista, que já tem o Corinthians entre os quatro melhores. Confira, abaixo, a agenda de jogos e saiba como assisti-los.

15h45 – Sassuolo x Juventus

Transmissão: Estádio TNT Sports

15h45 – Torino x Milan

Transmissão: Estádio TNT Sports

16h – Montpellier x PSG

Transmissão: Fox Sports

16h – Chelsea x Arsenal

Transmissão: ESPN Brasil

16h – Atletico de Madrid x Real Sociedad

Transmissão: ESPN 2

19h – Rentistas x São Paulo

Transmissão: Fox Sports

21h – Fluminense x Santa Fe

Transmissão: Conmebol TV

21h – Mirassol x Guarani

Transmissão: SporTV