Como assistir a Red Bull Bragantino x Corinthians pelo Paulistão

Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista de 2020. A vaga na semifinal será definida em jogo único e, em caso de empate, a decisão vai para a cobranças de pênaltis. O jogo terá transmissão exclusiva do canal Premiere, na TV fechada.

Assim como todos os demais jogos do Estadual, o jogo no Morumbi será com portões fechados, obedecendo as normas do protocolo para proteger todos os envolvidos da pandemia de coronavírus. A partir desta fase, o árbitro assistente de vídeo (VAR, na sigla em inglês) auxiliará o juiz principal. Na última quarta 29, Mirassol e Palmeiras garantiram vaga nas semifinais.

O clube de Bragança Paulista (SP), que em 2020 retornará à elite do Brasileirão após 22 anos, já entrou forte no Estadual e conseguiu a melhor campanha na fase classificatória, com 23 pontos em 12 jogos. Nesta quinta, o time terá o retorno do volante Matheus Jesus, que estava suspenso. O jogador aliás, pertence ao Corinthians e está emprestado, mas no contrato firmado entre os clubes não há nenhum veto à sua escalação.

O atual tricampeão Corinthians, por sua vez, conseguiu a classificação de forma dramática, na última rodada, graças a uma ajuda do São Paulo, que bateu o Guarani. Com vitórias sobre Palmeiras e Oeste depois da parada em razão da pandemia de Covid, 19, terminou em segundo no Grupo D com 17 pontos e sétimo na classificação geral. O técnico Tiago Nunes não divulgou a lista de relacionados, mas deve promover a reestreia do atacante Jô na vaga do lesionado Mauro Boselli. Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

Red Bull Bragantino: Júlio César; Aderlan; Fabrício Bruno, Ligger e Edimar; Ricardo Ryller, Matheus Jesus e Vitinho; Artur, Morato e Ytalo. Técnico: Felipe Conceição.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel, Camacho, Ramiro e Luan; Everaldo e Jô. Técnico: Tiago Nunes

