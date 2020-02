Como assistir a Real Madrid x Manchester City pela Liga dos Campeões

Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 17h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pelo jogo de ida das oitavas de final Liga dos Campeões da Europa. A partida será transmitida pelo Facebook do Esporte Interativo e pelo aplicativo EI Plus. O site de PLACAR fará a descrição dos lances, minuto a minuto.

Lyon e Juventus fazem, no mesmo horário, o outro jogo da rodada desta quarta. O duelo na França será transmitido no canal TNT, no EI Plus e no Facebook do Esporte Interativo, e também terá narração de PLACAR.

O jogo no Bernabéu ganhou ares de maior tensão, pois acontece duas semanas depois da chocante punição da Uefa ao Manchester City. O atual bicampeão inglês foi banido das competições europeias por dois anos por descumprimento às normas do chamado fair play financeiro.

O City já anunciou que vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte, mas sabe que precisa ir bem nesta Liga dos Campeões para tentar diminuir um eventual prejuízo caso a punição seja mantida. Os brasileiros Casemiro, do Real Madrid, e Ederson e Fernandinho, do City, devem começar como titulares.

Prováveis escalações:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Isco. Técnico: Zinedine Zidane

Manchester City: ​Éderson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Agüero, Bernardo Silva. Técnico: Pep Guardiola