Os eternos rivais Real Madrid e Barcelona fazem nesta quarta-feira, 27, o jogo de volta da semifinal da Copa do Rei, no Santiago Bernabéu, na capital espanhola. Após empate em 1 a 1 no Camp Nou na primeira partida, o confronto está totalmente aberto e terá como atrações o jovem brasileiro Vinícius Junior e o gênio argentino Lionel Messi. O clássico mais badalado do planeta começa às 17h (de Brasília) e terá transmissão da ESPN Brasil.

Vinícius, que aos poucos conquistou seu espaço no time titular do Real Madrid com apenas 18 anos, apimentou ainda mais o duelo ao comentar sobre o ótimo momento de Messi esbanjando confiança. “Messi sempre está assim (em boa fase), é um jogador incrível, mas não assusta ninguém. Estamos prontos para o que vem pela frente e nós também temos os melhores jogadores do mundo”, declarou, após a vitória sobre o Levante no último domingo 24, pelo Campeonato Espanhol.

O jogo é encarado com total seriedade pelos times e pode ter consequências importantes na sequência da temporada. Para o Real Madrid, que não conquista a Copa do Rei desde 2014, é a chance de evitar que o maior rival fature o pentacampeonato consecutivo do torneio. Já o time catalão, que viu o inimigo levantar as últimas três Liga dos Campeões, tentará ampliar sua supremacia nos confrontos recentes e se aproximar de seu 31º título – é o maior campeão, com seis títulos a mais que o Athletic Bilbao e 11 a mais que o Real Madrid.

Uma eventual queda nesta semifinal também pode representar para o Real Madrid o fim das chances concretas de conquistar títulos nacionais em 2019, pois o time está a nove pontos do líder Barcelona no Campeonato Espanhol – poderá, no entanto, reduzir a vantagem já no próximo sábado, 2, quando os rivais se enfrentam novamente, também no Bernabéu, pela liga.

O clássico desta quarta será o 40º jogo de Messi, maior artilheiro da história do confronto com 26 gols. O técnico Ernesto Valverde descartou montar um esquema especial para tentar parar Vinicius Junior, mas elogiou o brasileiro. “O Vinicius não vai mudar a minha formação, mas é um jogador que desequilibra. Tem autoconfiança, velocidade. Mas se não jogar, eles têm o Asensio, o Isco, o Bale…”, apontou o treinador, que evitou também confirmar se o volante brasileiro Arthur, recuperado de lesão, fará o seu retorno ao time.

Equilíbrio total- Os números históricos do clássico evidenciam um equilíbrio enorme. Na Copa do Rei, em 34 embates foram 14 vitórias do Barça, 12 do Real e oito empates. Já no Espanhol, em 177 partidas, houve 72 triunfos do time da capital, 71 da equipe catalã e 34 empates.

Contabilizando todos os confrontos por competições oficiais, os arquirrivais se enfrentaram por 238 vezes, com o Real Madrid levando a melhor em 95 delas e o Barcelona em 93, enquanto outras 50 partidas terminaram com igualdade no placar. No último duelo, em novembro do ano passado, o Barcelona goleou por 5 a 1, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

Os números do confronto:

Espanhol – 177 jogos, com 72 vitórias do Real, 71 do Barça e 34 empates

Copa do Rei – 33 jogos, com 12 vitórias, 14 do Barça e 7 empates

Supercopa da Espanha – 14 jogos, com 8 vitórias do Real, 4 do Barça e 2 empates

Liga dos Campeões – 8 jogos, com 3 vitórias do Real, duas do Barça e 3 empates

Copa da Liga Espanhola – 6 jogos, com 0 vitórias do Real, duas do Barça e 4 empates

Todas as competições – 238 jogos, com 95 vitórias do Real, 93 do Barça e 50 empates

(com Estadão Conteúdo)