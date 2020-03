O RB Leipzig enfrenta o Tottenham nesta terça-feira 9, a partir das 17h (de Brasília), na Red Bull Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Simultaneamente, a Atalanta visita o Valencia, no estádio Mestalla. Os dois jogos serão transmitidos no Facebook do canal Esporte Interativo e na plataforma EI Plus, mas apenas Leipzig e Tottenham será transmitido na TV, no canal TNT.

Em meio ao surto global de coronavírus, o jogo entre Valencia e Atalanta terá portões fechados, inclusive para jornalistas. Apenas os encarregados pela transmissão da partida poderão trabalhar no Mestalla. A partida entre RB Leipzig e Tottenham, no entanto, foi mantida com portões abertos.

O RB Leipzig, no jogo de ida, conseguiu arrancar vitória por 1 a 0 e joga nesta terça pelo empate. O Tottenham precisa, no mínimo, devolver o resultado para levar o confronto para os pênaltis. A tarefa do Valencia é ainda mais complicada, pois a Atalanta aplicou uma goleada por 4 a 1 no jogo de ida, na Itália. O clube espanhol precisa vencer por três gols de diferença para conseguir a improvável classificação.

Prováveis escalações

RB Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Upamecano e Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Angeliño, Forsberg e Nkuku; Poulsen e Timo Werner

Tottenham: Lloris; Sánchez, Alderweireld, Aurier e Vertoghen; Dier, Lo Celso, Winks e Davies; Dele Alli e Lucas

Valencia: Cillensen; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby e Gayá; Torres, Parejo, Kondogbia e Soler; Gameiro e Gómez

Atalanta: Gollini, Rafael Tolói, Caldara e Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens e Pasalic; Ilicic e Papu Gómez