Como assistir a RB Leipzig x Atlético de Madri pela Liga dos Campeões

A remodelada fase final da Liga dos Campeões tem sequência nesta quinta-feira, 13, com RB Leipzig x Atlético de Madri, válido pelas quartas de final. O duelo em jogo único acontece às 16h (de Brasília), no estádio José Alvalade, em Lisboa, que estará sem público, seguindo os protocolos de prevenção ao coronavírus. O jogo será transmitido no canal a cabo TNT e via internet, no Facebook do Esporte Interativo, além do aplicativo EI Plus.

Os dois clubes chegam embalados nesta retomada após eliminarem os últimos finalistas. O Atlético de Madri superou o atual campeão Liverpool nas oitavas de final e tem esperanças de retornar à decisão do torneio (foi vice em 2014 e 2016). Já a surpreendente equipe alemã passou pelo Tottenham e quer seguir fazendo história.

Os dois times têm desfalques importantes. O Atlético teve de cortar o lateral croata Sime Vrsaljko e o meia-atacante argentino Ángel Correa, que testaram positivo para Covid-19 e não viajaram. A atração do jogo é o jovem João Félix, que joga está fase final em sua terra natal. Já o Leipzig não terá seu principal artilheiro, Timo Werner, autor de 32 gols na temporada, que foi contratado pelo Chelsea e antecipou sua ida a Londres.

Quem vencer, enfrentará na semifinal o PSG, que na véspera suou para eliminar a Atalanta. Do outro lado da chave, se enfrentam pelas quartas de final Barcelona x Bayern de Munique e Manchester City x Lyon. Os clubes permanecerão na “bolha” em Portugal até a final, marcada para o dia 23, no Estádio da Luz.

Prováveis escalações

RB Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angeliño, Dani Olmo, Nkunku; Schick. Técnico: Julian Nagelsmann

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, José Giménez, Renan Lodi; Partey, Saúl Ñíguez, Koke, Llorente; João Felix e Morata. Técnico: Diego Simeone

