Como assistir a PSG x Galatasaray e a outros jogos da Liga dos Campeões

A última rodada e decisiva rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa termina nesta quarta-feira 11 com duas vagas ainda em disputa. No Grupo C, Shakhtar Donetsk, Dínamo de Zagreb e Atalanta disputam o segundo lugar; no D, os concorrentes Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen. O canal Esporte Interativo detém a exclusividade dos direitos e transmitirá as oito partidas desta terça em suas diversas plataformas (veja a lista completa abaixo).

O Paris Saint-Germain já garantiu o primeiro lugar na Grupo A e, com Neymar em campo, fará um “amistoso de luxo” contra o Galatasaray, às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes. No mesmo horário, o Real Madrid, já definido como segunda da chave, visita o Club Brugge. O time belga briga com o Galatasaray pelo terceiro posto, que lhe garantiria uma vaga na Europa League.

Tabela e classificação da Liga dos Campeões 2019/2020

Vice-campeão em 2014 e 2016, o Atlético de Madri tenta evitar a eliminação precoce. Para isso, basta vencer em casa o Lokomotiv, da Rússia, também às 17h. O Leverkusen recebe a já classificada Juventus.

Os jogos da Liga dos Campeões nesta quarta-feira:

Grupo A – 17h

PSG x Galatasaray – Facebook do Esporte Interativo e EI Plus

Brugge x Real Madrid – Facebook do Esporte Interativo e EI Plus

Grupo B – 17h

Bayern de Munique x Tottenham – EI PLus

Olympiacos x Estrela Vermelha – EI Plus

Grupo C – 14h55

Shakhtar Donetsk x Atalanta – Space e EI Plus

Dínamo de Zagreb x Manchester City – Facebook do Esporte Interativo e EI Plus

Grupo D – 17h

Atlético de Madrid x Lokomotiv Moscou

Bayer Leverkusen x Juventus – TNT e EI PLus – Space e EI Plus