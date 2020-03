Como assistir a PSG x Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões

Em meio a uma enorme comoção na Europa por causa da epidemia de coronavírus, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund decidem uma vaga no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, 11, em Paris. O jogo, que começa às 17h (de Brasília), não terá torcida presente no Parque dos Príncipes, devido a uma recomendação das autoridades sanitárias e esportivas em relação ao Covid-19. A partida será transmitida pelo aplicativo EI Plus na página do Esporte Interativo no Facebook. O site de PLACAR fará a descrição dos lances, minuto a minuto.

O time de Neymar entra em desvantagem depois de ter perdido o jogo de ida por 2 a 1, com dois gols da jovem sensação Erling Haaland, na Alemanha. Além disso, o PSG pode não contar com Kylian Mbappé, que vem sofrendo de dores de garganta e chegou a passar por testes de coronavírus, que deram negativo.

Verratti e Meunier, suspensos, são desfalques certos, assim como Thiago Silva, lesionado. Do lado alemão, as únicas baixas são Thomas Delaney e o meia-atacante Marco Reus. O Dortmund joga pelo empate, enquanto ao PSG basta uma vitória por 1 a 0, por ter marcado um gol fora de casa, para avançar.

Prováveis escalações:

PSG: ​Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembé, Bernat; Paredes, Gueye; Di María, Neymar; Cavani, Mbappé (Icardi). Técnico: Thomas Tüchel

Borussia Dortmund: ​Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Thorgan Hazard; Haaland. Técnico: Lucien Favre