Como assistir a Ponte Preta x Corinthians pelo Campeonato Paulista 2020

Ponte Preta e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, 30, a partir das 21h30 (horário de Brasília) pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2020, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O jogo terá transmissão exclusiva em TV fechada, pelo canal Premiere. O site de PLACAR fará a narração minuto a minuto.

Com uma vitória e uma derrota, a Ponte ocupa a segunda colocação do Grupo A, empatada em três pontos com o Oeste. O líder é o Santos, que tem quatro e enfrenta a Inter de Limeira nesta quinta, às 19h15, na Vila Belmiro.

O Corinthians, com quatro pontos, lidera o Grupo D, seguido por Guarani (três), Bragatino e Ferroviária (ambos com um ponto). O atual tricampeão terá os desfalques do colombiano Victor Cantillo, que ainda não teve sua transferência regularizada, Danilo Avelar, com uma pubalgia, e Pedrinho, que serve a seleção brasileira no pré-olímpico na Colômbia.

Prováveis escalações:

Ponte Preta: Ygor; Jeferson, Cléber Reis, Henrique Trevisan, Guilherme Lazaroni; Bruno Reis, Dawhan, Bruno Rodrigues, João Paulo, Apodi e Roger. Técnico: Gilson Kleina

Corinthians: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil, Lucas Pitón; Camacho, Richard, Ramiro, Luan, Janderson e Boselli. Técnico: Tiago Nunes