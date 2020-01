Como assistir a Palmeiras x São Paulo pelo Paulistão 2020

Depois de boas estreias, Palmeiras e São Paulo fazem o primeiro clássico do Campeonato Paulista 2020 neste domingo, 26, às 16h (de Brasília), no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) (o jogo tem mando alviverde, mas o Allianz Parque está em reformas no gramado). O jogo será transmitido pela em TV aberta, pela Globo, e fechada, pelo Premiere. O site de PLACAR fará a narração minuto a minuto.

Em busca de um título que não conquista desde 2008, sob o comando do próprio Luxemburgo, o Palmeiras iniciou o torneio com uma goleada por 4 a 0 sobre o Ituano, em Itu. Já o São Paulo, cuja fila estadual vem desde 2005, bateu o Água Santa por 2 a 0 na estreia, no Morumbi.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Gabriel Menino, Ramires e Lucas Lima; Dudu, Raphael Veiga e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes; Vítor Bueno, Helinho e Pablo