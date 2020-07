Como assistir a Palmeiras x Santo André pelo Campeonato Paulista

Palmeiras e Santo André se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelas quartas de final do Campeonato Paulista de 2020. A vaga na semifinal será definida em jogo único e, em caso de empate, a decisão vai para a cobranças de pênaltis. O jogo será transmitido em TV a cabo pelo SporTV e em TV aberta, pela Rede Globo, para os estados de AC, AL, DF, GO, MA, MS, MT, PB, PI, PR, RN, RO, SE, SP e TO.

Assim como todos os demais jogos do Estadual, o jogo na arena palmeirense será com portões fechados, obedecendo as normas do protocolo para proteger todos os envolvidos da pandemia de coronavírus. A partir desta fase, o árbitro assistente de vídeo (VAR, na sigla em inglês) auxiliará o juiz principal.

O Palmeiras conseguiu a segunda melhor campanha da primeira fase, com 22 pontos, atrás apenas do Red Bull Bragantino, com 23, mas teve atuações irregulares na retomada após quatro meses de paralisação em função da Covid-19. Primeiro, perdeu o dérbi contra o Corinthians e depois sofreu para bater o rebaixado Água Santa. Sem conquistar o título desde 2008, à época também dirigido por Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras entra pressionado, mas como franco favorito no duelo desta noite. O time da casa pode ter o reforço do zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, que regularizou sua condição contratual e está relacionado para o jogo. Continua após a publicidade Já o Santo André, que antes da paralisação liderava a classificação geral, perdeu 11 jogadores do elenco e perdeu um jogo e empatou outro nos dois jogos restantes da primeira fase.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Patrick de Paula e Zé Rafael; Willian, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Santo André: Ivan; Ricardo Luz, Rodrigo, Willian, Marlon; Nando Carandina, Vitinho, Rondinelly, Ramon, Branquinho; Douglas Baggio. Técnico: Paulo Roberto Santos.