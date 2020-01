Como assistir a Palmeiras x Oeste pelo Campeonato Paulista 2020 Vanderlei Luxemburgo decidiu poupar quatro titulares no primeiro jogo do time na capital paulista Por Da Redação - Atualizado em 29 jan 2020, 10h57 - Publicado em 29 jan 2020, 10h56

O Palmeiras enfrenta o Oeste de Itápolis nesta quarta-feira, 29, a partir das 19h15 (horário de Brasília), no Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O primeiro jogo do clube alviverde na capital paulista em 2020 terá transmissão exclusiva do canal Premiere. O site de PLACAR fará a narração minuto a minuto.

O time dirigido por Vanderlei Luxemburgo acumula uma vitória e um empate e abre a rodada na terceira posição do Grupo B do Paulistão, com quatro pontos, dois atrás de Novorizontino e Santo André; o Botafogo de Ribeirão Preto não pontuou. O Oeste é o terceiro do Grupo A, com três pontos, empatado com a Ponte Preta e com um a menos que o Santos, enquanto o Água Santa, zerado, é o lanterna.

Além de Bruno Henrique, lesionado, o Palmeiras não contará com Felipe Melo, Gabriel Menino, Dudu e Luiz Adriano, que serão poupados. “São jogadores que vão ser importantes lá na frente. Em fevereiro e março, tem os seis jogos da Libertadores e as finais do Paulista, então todos têm que estar muito bem preparados ali”, justificou Luxemburgo.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Ramires, Zé Rafael e Lucas Lima; Gabriel Veron, Gustavo Scarpa e Willian. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Oeste: Caíque França; Éder Sciola, Sidimar, Bruno Bispo, Rael; Matheus Jussa, Mantuan; Wallace Bonilha, Roberto, Mazinho e João Paulo. Técnico: Renan Freitas