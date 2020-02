Como assistir a Palmeiras x Guarani pelo Campeonato Paulista

A sétima rodada do Campeonato Paulista começa nesta quinta-feira 20. O Palmeiras recebe o Guarani, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque. O único jogo da competição no dia não terá transmissão pela TV aberta e será exibido pelo canal por assinatura Premiere.

Será apenas o segundo jogo da equipe no novo gramado sintético do Allianz Parque. Na estreia, vitória por 3 a 1 de virada sobre o Mirassol no último final de semana. A partida será especial para Dudu. O atacante fará seu jogo de número 300 com a camisa do Palmeiras nesta quinta-feira.

O local não poderia ser melhor para o jogador. Desde que o estádio foi reformado e reinaugurado, Dudu detém o recorde de mais partidas disputadas (124), mais gols (32) e mais vitórias (88).

O Palmeiras é o vice-líder do grupo B do Campeonato Paulista com 13 pontos, dois a menos do que o Santo André. Já o Guarani tem 9 pontos e está na primeira colocação do grupo D, apenas um ponto à frente de Corinthians e Red Bull Bragantino.