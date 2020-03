Como assistir a Palmeiras x Guaraní pela Copa Libertadores

O Palmeiras enfrenta o Guaraní-PAR nesta terça-feira 10, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2020. A partida terá transmissão apenas na TV fechada, pelo canal Fox Sports. O site PLACAR fará a descrição dos lances minuto a minuto.

O clube paulista vem para o jogo embalado após estreia com vitória sobre o Tigre, por 2 a 0, na Argentina. No Campeonato Paulista, o Palmeiras tem a segunda melhor campanha, mas ocupa a segunda colocação do Grupo B, atrás do Santo André.

Algoz do Corinthians na Pré-Libertadores, o Guaraní estreou com vitória na fase de grupos, por 2 a 0, sobre o Bolívar e disputará com o Palmeiras, nesta terça, a liderança do Grupo B da competição. Para garantir o primeiro lugar, o técnico Vanderlei Luxemburgo só terá dois desfalques: o lateral Mayke e o atacante Luan Silva, que estão no departamento médico.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña; Bruno Henrique, Ramires e Dudu; Willian, Rony e Luiz Adriano

Guaraní: Servio; Dávalos, Romaña, Báez e Guillermo Benítez; Morel, Ángel Benítez, Redes e Edgar Benítez; Rodrigo Fernández e Bobadilla