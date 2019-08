Como assistir a Palmeiras x Grêmio pela Libertadores

Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0 em Porto Alegre, o Palmeiras recebe o Grêmio no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América. A partida não será transmitida na TV aberta. A Fox Sports tem a exclusividade do duelo, que acontece nesta terça-feira, 27, às 21h30.

O time paulista pode até empatar para garantir a vaga na semifinal. Como a Libertadores tem o critério dos gols fora de casa, uma vitória por um gol de diferença, mas com os gaúchos marcando dois ou mais gols, classifica os visitantes. Um novo 1 a 0, dessa vez para o Grêmio, leva o confronto para os pênaltis.

Para conseguir a classificação, o Grêmio precisa quebrar um tabu que dura mais de uma década. O time de Renato Gaúcho não derrota o Palmeiras em São Paulo desde 2008, quando venceu no Palestra Itália por 1 a 0, com gol de falta de Tcheco, no Campeonato Brasileiro. Desde então, foram 10 jogos, com seis derrotas e quatro empates – resultados que eliminam os gaúchos se forem repetidos na noite desta terça-feira.