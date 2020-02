Como assistir a Oriente Petrolero x Vasco pela Copa Sul-Americana

O Vasco visita o Oriente Petrolero-BOL nesta quarta-feira 19, a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Ramón Costas, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. A partida será transmitida com exclusividade pela plataforma de streaming DAZN.

O time carioca entra em campo com a vantagem do empate, pois venceu o primeiro jogo, em São Januário, por 1 a 0. O Vasco, inclusive, perdeu a chance de chegar ao jogo decisivo, na Bolívia, com um resultado ainda melhor, porque desperdiçou diversas chances jogando em casa. O bom desempenho na competição, que não se repetiu no Campeonato Carioca, anima os torcedores vascaínos para a partida.

Ainda pressionado pelos maus resultados no Carioca, o técnico Abel Braga terá força máxima em sua escalação. O atacante Ribamar, que não enfrentou o Altos-PI na Copa do Brasil, e o zagueiro Ricardo Graça, que estava na seleção olímpica, viajaram com o grupo para a Bolívia.

Prováveis escalações:

Oriente Petrolero

Banegas; Candia, Palmieri, Franco, Olguín e Berthalet; Céspedes, Challa e Flores; Bueno e Salinas. Técnico: Juan Manuel Llop

Vasco

Fernando Miguel; Yago Pikachu, Werley, Castán e Henrique

Meias; Raul, Andrey, Marrony, Marcos Júnior e Thalles Magno; Germán Cano. Técnico: Abel Braga