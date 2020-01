Como assistir a Madureira x Botafogo pelo Campeonato Carioca

O Botafogo visita o Madureira nesta terça-feira 21, a partir das 16h (de Brasília), no estádio Conselheiro Galvão, em jogo válido pela 2ª rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A partida será transmitida apenas no pay-per-view, pelo canal Premiere. O site de PLACAR fará a narração minuto a minuto.

O clube alvinegro tenta se recuperar da derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda, fora de casa, na estreia. A equipe dirigida interinamente técnico Bruno Lazaroni teve dificuldades ao jogar com uma escalação alternativa, pois o elenco principal, treinado por Alberto Valentim, ainda participa de uma pré-temporada. Nesta terça, o Botafogo vai novamente a campo com um time misto repleto de jovens.

O Madureira aproveitou o mando de campo na estreia e bateu a Portuguesa-RJ por 1 a 0, resultado que levou a equipe a dividir o primeiro lugar do Grupo B com o Fluminense. O clube pode assumir a liderança isolada em caso de vitória nesta terça.