Como assistir a Liverpool x Monterrey pela semifinal do Mundial de Clubes

O Liverpool, campeão europeu e apontado como principal favorito ao título, inicia nesta quarta-feira 18 sua busca pelo primeiro título do Mundial de Clubes de sua história diante do Monterrey, do México, às 14h30 de Brasília) no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, Catar. Quem vencer a semifinal enfrentará o Flamengo na final de sábado 21. Liverpool x Monterrey terá transmissão exclusiva em TV fechada do SporTV.

O time inglês chega ao Catar em grande fase. Desde que foi superado pelo Manchester City em 3 de janeiro, o Liverpool não sabe o que é perder na Premier League. Na segunda metade da última temporada, somou treze vitórias e quatro empates, embora não tenha conseguido conquistar o tão sonhado título inglês, que ficou nas mãos do City.

Nesta temporada, o Liverpool já disputou 17 jogos no Campeonato Inglês e tem aproveitando impressionante: 16 vitórias e um empate, o que lhe dá dz pontos de vantagem sobre o vice-líder Leicester. A única derrota na temporada 2019-2020 para o Liverpool aconteceu na estreia na Champions, diante do Napoli por 2 a 0.

O técnico Jürgen Klopp não quis saber de favoritismo no Mundial de Clubes: “Sou uma pessoa otimista, mas isso não significa que pensamos que já ganhamos o jogo. Não estamos aqui por exibição, mas sim pelo futebol e vamos mostrar isso, mas será difícil”.

O técnico alemão não poderá contar com três jogadores fundamentais de seu sistema defensivo, os zagueiros Joel Matip e Dejan Lovren e o volante Fabinho, enquanto Virgil van Dijk, considerado o melhor zagueiro do mundo, sofre com um incômodo muscular.

Georginio Wijnaldum, outro jogador da seleção holandesa e que substituiria Fabinho, também sofre fisicamente e poderá ser poupado. Por outro lado, o tridente ofensivo de ouro do Liverpool, formado por Mohamed Salah, Sadio Mané e Roberto Firmino, estará em campo.

‘Medo não, respeito’

O técnico do Monterrey, o argentino Antonio Mohamed, poderia optar por jogadores com mais experiência internacional do que os que enfrentaram o Al Sadd (3-2), como os argentinos José Basanta e Maximiliano Meza ou o veterano mexicano Miguel Layún. Ele, porém, não parece disposto a renunciar ao estilo de jogo ofensivo que levou o Monterrey a se tornar o campeão da Concacaf e à final do Campeonato Mexicano, que acontecerá no fim do mês contra o América.

“Viemos para ganhar o jogo com nossa essência e nossas armas. A ideia principal é buscar constantemente o gol do adversário”, resumiu o treinador nesta terça-feira. Mohamed definiu o Liverpool como “a melhor equipe do mundo”, mas ressaltou: “Não temos medo, mas sim respeito”.

Os mexicanos têm a consciência de que uma vitória sobre o Liverpool, além de surpreendente, seria histórica: nunca uma equipe europeia falhou em disputar a final do Mundial de Clubes e nunca o representante da Concacaf alcançou o último jogo do torneio.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Van Dijk, Joe Gomez, Robertson – Wijnaldum (ou Keita), Henderson, Milner (ou Shaqiri) – Salah, Mané, Firmino. T: Jürgen Klopp (ALE)

Monterrey: Barovero – Montes, Sánchez, Gallardo (o Basanta), Medina – Jonathan González (ou Meza), Carlos Rodríguez, Vangioni, Pizarro – Funes Mori, Pabón. T: Antonio Mohamed (ARG)

