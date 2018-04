Como assistir a Liverpool x City pelas quartas da Champions

Liverpool e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), no Anfield, em Liverpool, na partida de ida válida pelas quartas de final da Liga dos Campeões. A partida entre ingleses coloca de novo o técnico Jürgen Klopp contra Pep Guardiola. O jogo terá transmissão pelo Esporte Interativo na TV fechada.

O Manchester City, que pode ser campeão inglês no sábado caso vença o Manchester United, vive grande fase e por isso é favorito para o confronto. O time treinado por Pep Guardiola teve apenas duas derrotas na Champions, em jogos em que atuou com reservas. Nesta quarta, o time entra desfalcado de Sergio Agüero, lesionado, mas com presença de Gabriel Jesus no ataque.

O Liverpool, terceiro colocado no Campeonato Inglês e com Mohamed Salah e Roberto Firmino em ótimo momento, tem ao seu lado o retrospecto positivo de Jürgen Klopp contra Guardiola na Inglaterra. São quatro jogos, com duas vitórias para o alemão e uma para o espanhol. Os dois também se enfrentaram na Alemanha em oito oportunidades, com três vitórias para Klopp (Borussia Dortmund) e quatro para Guardiola (Bayern de Munique).