Como assistir a Liverpool x Barcelona pela Liga dos Campeões

View this post on Instagram

Siempre es LINDO volver a donde siempre te brindaron mucho cariño y siempre voy a estar agradecido por todo 👏👏👏. Listo para hacer mi trabajo y cumplir mis sueños 🔴🔵!!!!! #COMEBACK #ANFIELD #THEKOP #YNWA It’s always nice to return to the place where you received so much love. A place which I’ll always be so thankful too! 👏👏👏Ready to do my job and achieve my dreams 🔴🔵!!!!