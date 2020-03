Como assistir a Liverpool x Atlético de Madri pela Liga dos Campeões

Liverpool e Atlético de Madri decidem uma vaga no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, 11, no estádio de Anfield, na Inglaterra. Em meio a uma enorme comoção na Europa por causa da epidemia de coronavírus, este será um dos poucos jogos com portões abertos. O jogo, que começa às 17h (de Brasília), será transmitido em TV fechada no canal TNT, pelo aplicativo EI Plus na página do Esporte Interativo no Facebook. O site de PLACAR fará a descrição dos lances, minuto a minuto.

O atual campeão Liverpool perdeu o primeiro jogo em Madri por 1 a 0 e precisará de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para avançar de forma direta. O time não poderá contar com o goleiro brasileiro Alisson, lesionado. Do lado do Atlético, o atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa deve retomar sua condição de titular, com Alvaro Morata como opção.

Prováveis escalações:

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mane. Técnico: Jürgen Klopp

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi; Koke, Saul, Thomas Partey, Correa, João Felix e Diego CostaTécnico: Diego Simeone