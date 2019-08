O Grêmio entra em campo às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, 1º, diante do paraguaio Libertad, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, para tentar assegurar sua classificação às quartas de final da Copa Libertadores. Quem avançar, enfrentará o Palmeiras na próxima fase. O jogo será transmitido exclusivamente online, pela página da Conmebol Libertadores no Facebook.

O clube gaúcho sustenta boa vantagem, pois venceu o duelo de ida por 2 a 0, na semana passada, em Porto Alegre, e pode até ser derrotado por diferença mínima para seguir em frente. Se marcar ao menos uma vez, o Grêmio obrigará os anfitriões a balançar as redes em pelo menos quatro ocasiões, já que o número de gols marcados fora de casa é critério de desempate. Caso o Libertad devolva o placar de 2 a 0, a vaga será definida nas penalidades.

Este será o quarto embate entre as equipes em um intervalo de menos de cinco meses. Na fase anterior da Libertadores, a equipe dirigida por Renato Gaúcho foi surpreendida pelo Libertad, em casa, por 1 a 0. Depois, porém, se vingou com um triunfo por 2 a 0, em solo paraguaio, resultado fundamental para a sua classificação às oitavas de final.

O Grêmio realizou na tarde desta quarta-feira 31, em um campo da sede da Conmebol, em Luque, na região metropolitana de Assunção, o último treino de preparação. Antes da atividade, a comissão técnica exibiu aos jogadores um vídeo motivacional com frases de efeito de Pep Guardiola, consagrado treinador espanhol que hoje dirige o Manchester City.

Renato não deu pistas sobre a escalação. Expulso no jogo de ida do mata-mata, o zagueiro Geromel cumprirá suspensão. David Braz, autor do segundo gol na semana passada, será o substituto do titular na zaga.

Pelo lado do Libertad, o técnico argentino José Chamot reconheceu que a missão de ter vencer o Grêmio por três gols de diferença é complicada, mas destacou que é preciso acreditar até o fim. “Vamos fazer o nosso jogo, enquanto houver uma luz de esperança sempre temos de tratar de abraçá-la. Que a gente fique tranquilo no jogo. A nossa ideia é dar tudo por esta camisa em busca da classificação.”

(com Estadão Conteúdo)