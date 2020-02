Como assistir a Lazio x Inter de Milão pelo Campeonato Italiano

Líder e terceira colocada do Campeonato Italiano, respectivamente, Inter de Milão e Lazio se enfrentam neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília), com o objetivo de se manterem vivas na inglória batalha de acabar com o reinado da Juventus de Turim, que há oito temporadas domina a primeira divisão do futebol do país.

A Inter entra na 24ª rodada empatada em número de pontos com a Juventus (54) – o time de Cristiano Ronaldo joga mais cedo no domingo, às 11h, contra o vice-lanterna Brescia –, mas com melhor saldo de gols. O time do Antonio Conte vem de uma derrota por 1 a 0 em casa contra o Napoli, pelas semifinais da Copa da Itália.

Já a Lazio, mais descansada por não ter jogado no meio da semana, tem a chance de continuar sua espetacular corrida contra um adversário direto. A equipe comandada por Simone Inzaghi não perde desde a quinta rodada, com 13 vitórias e dois empates nos últimos 15 jogos.